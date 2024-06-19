عرض برنامج «من مصر»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلامي عمرو خليل، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «بسبب الانقسامات والاستقالات.. نتنياهو يحل حكومة الحرب الإسرائيلية».

وجاء في التقرير: بينما يتوعدُ الاحتلالُ الإسرائيليُ السلطةَ الفلسطينيةَ بالحصارِ المالي وتضييقِ الخناقِ عليها، وبالقضاءِ على قدراتِ حركةِ حماس في قطاعِ غزة وتحقيقِ نصرٍ مطلقٍ في الحربِ الجاريةِ الآن في القطاع، بين هذا وذاك انهارَ مجلسُ الحربِ الإسرائيلي.

المجلسُ هو هيئةٌ سياسيةٌ وأمنيةٌ مصغرة تعني باتخاذِ القراراتِ زمن الحربِ تَشكلَ في أعقابِ أحداثِ السابعِ من أكتوبر الماضي، وضمَ كلا من رئيسِ الوزراءِ بنيامين نتنياهو ووزير الدفاعِ يوآف جالانت ورئيسِ هيئةِ الأركانِ السابقِ بيني جانتس، كما شاركَ في المجلسِ بصفةِ مراقبٍ كلٌ من قائدِ الأركانِ السابقِ جادي آيزنكوت، ووزيرِ الشؤونِ الإستراتيجيةِ رون ديرمر.

ووسط خلافاتٍ وانقساماتٍ باتت تعصفُ بإسرائيلَ بسببِ الفشلِ في إدارةِ الحربِ في غزةَ والخسائرِ المتتاليةِ، أعلنَ رئيسُ الوزراءِ بنيامين نتنياهو عن حلِ مجلسِ الحربِ بعد أيامٍ من استقالةِ جانتس وآيزنكوت بسببِ ما وصفاه بإخفاقِ نتنياهو في صياغةِ استراتيجيةٍ لحربِ غزةَ وما بعدها.

وقالت هيئةُ البثِ الإسرائيليةُ، إن حلَ المجلسِ جاءَ بعد طلبِ كلٍ من وزيرِ الأمنِ القومي إيتمار بن جفير وبتسئيل سموتريتش الانضمامَ إليه، فيما تتهمُ المعارضةُ الإسرائيليةُ نتنياهو بالخضوعِ لبن جفير وسموتريتش اللذينِ هددا مرارًا بإسقاطِ الحكومةِ في حال قررت إنهاءَ الحربِ على غزةَ، عبر إبرامِ اتفاقٍ لتبادلِ الأسرى مع حركةِ حماس.

ويرى مراقبونَ أن نتنياهو أرادَ بهذه الخطوةِ الابتعادَ عن إثارةِ أي أزماتٍ مع واشنطن في هذا التوقيتِ الحرج.. فضمُ الوزيرينِ المتشددينِ بن جفير وسموتريتش للمجلسِ سيثيرُ حفيظةَ الولاياتِ المتحدةِ لتعارضِ مواقفِهما في كثيرٍ من الأوقاتِ مع مصالحِ إسرائيلَ والولاياتِ المتحدة.