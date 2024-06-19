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محمد رمضان يعلن غيابه عن دراما رمضان 2025

كتب:

ياسمين محمود
02:14 ص | الأربعاء 19 يونيو 2024
محمد رمضان

محمد رمضان

أعلن الفنان محمد رمضان عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام عدم ظهوره في دراما رمضان 2024.

وكتب محمد رمضان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: رسميا غيابي عن دراما رمضان 2025.

 

أغنية مفيش كده لمحمد رمضان 

طرح الفنان محمد رمضان، أحدث أغانيه والتي تحمل اسم «مفيش كده»، بمناسبة موسم عيد الأضحى المبارك، وتُعد أولى أغانيه لموسم الصيف، وهي أغنية من كلمات وألحان أحمد الديزل.

وتقول كلمات الأغنية

نازل بالليل أقضي سهرة موت

اللوكيشن عـ الصحاب Go

بالي رايق المزاج فوق

قابلت بنوتة جميلة موت

قولتلها هو في جمال كدة

ضحكنا لبعض بقينا صحاب كدة

في حياتي أنا مشوفتش كدة

بالجمال ده لا لا مفيش كدة

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