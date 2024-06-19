تنسيق الجامعات 2024.. هل يجوز الالتحاق بالكليات للحاصلين على الثانوية العامة 2023؟

كشفت مصادر في وزراة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، تفاصيل التحاق خريجي الثانوية العامة 2023 ومايعادلها من شهادات بالكليات في تنسيق الجامعات 2024.

وأوضحت المصادر، أنه يجوز التحاق الطلاب بأي كلية مادام لم يتجاوز العامين على تخرجه من الثانوية، شرط أن يكون الالتحاق بذات الحدود الدنيا للكليات في عام تخرجه من الثانوية العامة: يلتحق الطلاب بذات حدود الكليات وقت تخرجهم.

تنسيق الجامعات 2024

وأضافت المصادر في وزراة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة للوطن، أن هناك عددا من الجامعات الأهلية والخاصة أتاحت التقديم لطلاب شهادة الثانوية العامة 2023 بكلياتها، وفقا للقواعد والضوابط التي جرى قبول الطلاب بها العام الماضي، مؤكدة أن قواعد التنسيق والقبول تسري على كافة الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وكذلك المعاهد.

وتابعت المصادر، أن الجامعات أنهت كافة استعدادتها لأعمال تنسيق 2024 من خلال تجهيز الكليات التي يشترط لها اختبارت القدرات، وكذلك تدشين عددا من البرامج الجديدة والتخصصات التي تتماشى مع متطلبات سوق العمل إقليميا ودوليا ووظائف المستقبل والذكاء الاصطناعي والرقمنة، وغيرها من البرامج الحديثة.