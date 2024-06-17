تنسيق الجامعات 2024.. أسماء الجامعات الخاصة والأهلية المعتمدة رسميا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن القائمة الكاملة لأسماء الجامعات الخاصة والأهلية المعتمدة رسميا، ضمن تنسيق الجامعات 2024، وذلك تسهيلًا على الطلاب الراغبين في الالتحاق بهذه الجامعات.

تنوع أكاديمي

تضمّ القائمة مجموعة واسعة من الجامعات التي تُقدم برامج تعليمية حديثة ومتنوعة تُلبي احتياجات سوق العمل، وتُواكب التطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة.

أسماء الجامعات الخاصة

اشتمل تنسيق الجامعات 2024، على أسماء الجامعات الخاصة، والتي يصل عددها 32 جامعة، وهي:

1. جامعة 6 أكتوبر.

2. جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.

3. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

4. جامعة مصر الدولية.

5. الجامعة الألمانية بالقاهرة.

6. جامعة الأهرام الكندية.

7. الجامعة البريطانية في مصر.

8. الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات.

9. جامعة سيناء.

10. جامعة فاروس بالإسكندرية.

11. جامعة النهضة ببنى سويف.

12. جامعة المستقبل.

13. الجامعة المصرية الروسية.

14. جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بجمصة.

15. جامعة هليوبوليس.

16. جامعة الجيزة الجديدة.

17. جامعة دراية بالمنيا.

18. جامعة بدر.

19. جامعة حورس.

20. جامعة المصرية الصينية.

21. جامعة ميريت.

22. جامعة سفنكس.

23. جامعة السلام.

24. جامعة بدر بأسيوط.

25. جامعة الصالحية الجديدة.

26. جامعة الحياة.

27. جامعة مايو.

28. جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادات.

29. جامعة الابتكار.

30. جامعة المدينة بالقاهرة.

31. جامعة السويدي للتكنولوجيا.

32. جامعة رشيد.

أسماء الجامعات الأهلية

واشتمل تنسيق الجامعات 2024، على أسماء الجامعات الأهلية، والتي يصل عددها 20 جامعة، وهي:

1. جامعة الملك سلمان الدولية.

2. جامعة العلمين الدولية.

3. جامعة الجلالة.

4. جامعة المنصورة الجديدة.

5. الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية.

6. جامعة النيل الأهلية.

7. الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر.

8. جامعة مصر للمعلوماتية.

9. جامعة حلوان الأهلية.

10. جامعة المنصورة الأهلية.

11. جامعة بنها الأهلية.

12. جامعة المنوفية الأهلية.

13. جامعة بني سويف الأهلية.

14. جامعة أسيوط الأهلية.

15. جامعة جنوب الوادي الأهلية.

16. جامعة المنيا الأهلية.

17. جامعة شرق بورسعيد الأهلية.

18. جامعة الإسكندرية الأهلية.

19. جامعة الزقازيق الأهلية.

20. جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.