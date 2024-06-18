تنسيق الجامعات 2024.. تفاصيل الدراسة بجامعة شرق بورسعيد التكنولوجية

تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لبدء تنسيق الجامعات 2024، والذي من المقرر أن يتضمن جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، التي تقدم برامج دراسية جديدة، تخدم الصناعة بالمنطقة الجغرافية المحيطة بها.

وتقدم «الوطن» في إطار دورها الخدمي، التفاصيل الكاملة حول البرامج الدراسية بالجامعة، التي تلبي احتياجات سوق العمل العالمي والمحلي، والتي تم بناؤها على مساحة 70.140 متر مربع بتكلفة بلغت 645.7 مليون جنيه.

البرامج الدراسية بالجامعة

- بدأت الدراسة بها بداية من العام الدراسي 2022/2023.

- تم الانتهاء من كافة الإنشاءات والتجهيزات للجامعة.

- جميع القاعات الدراسية مجهزة وفق أحدث المواصفات، وكذلك المعامل والورش الخاصة بالبرامج الدراسية بالجامعة.

- مزودة بأحد الأجهزة، استعدادًا لاستقبال الطلاب.

- تقع على مساحة 70.140 متر مربع، وبتكلفة إجمالية 645.7 مليون جنيه.

- جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية ستُقدم برامج دراسية جديدة، تخدم الصناعة بالمنطقة الجغرافية المحيطة بها.

- تشمل برنامج تكنولوجيا الصناعات الخشبية وتكنولوجيا الصناعات الغذائية، وتكنولوجيا النقل البحري والموانئ، وتكنولوجيا الخدمات الفندقية، وتكنولوجيا الخدمات السياحية والسفر.

- جرى توفير جميع متطلبات الجامعة من أثاث وأجهزة، وتجهيزات المعامل والورش.

- التجهيز بأحدث الأجهزة اللازمة للمعامل والمراكز البحثية، التي تتناسب مع الاحتياجات الوظيفية والتعليمية للبرامج الجديدة.

- دور هام للجامعات التكنولوجية في مصر، في تقديم كوادر فنية مُدربة جيدًا للالتحاق بسوق العمل.

- توفر التدريب العملي بالمصانع والشركات بالمجتمع المحلي المحيط.

- تجعل خريجو هذه الجامعات قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل المُعاصر، محليًا وإقليميًا ودوليًا.