خريطة تنسيق الجامعات 2024 للشعبتين «أدبي وعلمي»

تستعد الجامعات الحكومية بمختلف المحافظات، وكذلك مكتب التنسيق الرئيسي لأعمال تنسيق الجامعات 2024، والمقرر أن يبدأ رسميا بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة 2024، وفقا للضوابط والقواعد التي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.

تنسيق الجامعات 2024

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه بالنسبة لأعمال مراحل تنسيق الجامعات 2024 لتسجيل رغبات التحاق الطلاب بالكليات، فستنطلق بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة.

وتستغرق المرحلة الأولى 6 أيام متواصلة وبعدها 3 أيام لفرز الرغبات وإعلان النتائج، ثم تنطلق المرحلة الثانية وتستغرق نفس المدة وكذلك مرحلة فرز الرغبات وإعلان نتائجها، على أن تنطلق بعدها مرحلة تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية وتستمر 5 أيام.

وبعد إعلان نتائج مرحلة تقليل الاغتراب يتم الإعلان عن بدء تنسيق المرحلة الثالثة، وتزيد فترتها عن المرحلتين السابقتين، نظرا لكونها الأخيرة ويتم الانتظار فيها لتسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة 2024، حيث يكون الحد الأدنى للتسجيل فيها 205 درجات للشعبتين.

وأشارت المصادر، إلى أن تسجيل رغبات تنسيق 2024 سواء لمرحلة اختبارات القدرات أو مراحل التنسيق، يتم على الموقع الإلكتروني للتنسيق عبر بوابة الحكومة المصرية.