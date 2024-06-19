«الأرصاد»: أول أيام الصيف غدا.. والربيع سجل أعلى قيم حرارة هذا العام

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ درجات الحرارة تتراوح حول معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، وتستمر حركة الكتل الهوائية الشمالية القادمة من البحر المتوسط، حيث تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي الذي يغطي مساحات كبيرة من شبه الجزيرة العربية ومناطق من آسيا كما يمر على البحر المتوسط.

ارتفاع نسب الرطوبة

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين محمد عبده وهالة الحملاوي، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ نسب الرطوبة تزداد بشكل كبير نهارا، حيث تتجاوز 85% وأحيانا 90% في الأماكن الساحلية، بينما تصل إلى 80% في القاهرة الكبرى، ما يجعل الطقس نهارا شديد الحرارة رغم تراجع عام في قيم درجات الحرارة الأيام الماضية.

الطقس على الأماكن الساحلية

وتابعت أنّ طقس الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط يكون مائل للحرارة إلى حار نهارا، إذ إنّها أقل المناطق في قيم درجات الحرارة، وتسجل من 30 إلى 31 درجة مئوية، متوقعة مزيد من الانخفاض في قيم درجات الحرارة ليلا مع نشاط نسبي للرياح بسرعة تتراوح بين 30 و35 كيلومتر/ الساعة.

وأكدت وجود اعتدال كامل في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، مشيرة إلى ارتفاع الأمواج على البحر المتوسط لكنه لا يتجاوز مترين، بينما البحر الأحمر لا يزيد عن مترين وربع متر، وبالتالي هما مؤهلان لأعمال الصيد والملاحة والتنزه.

البداية الفلكية لفصل الصيف

وأوضحت أنّ غدا الخميس سيكون البداية الفلكية لفصل الصيف بتعامد الشمس على مدار السرطان، والذي يستمر نحو 3 أشهر، موضحة أنّه رغم كون الصيف هو الأعلى في قيم درجات الحرارة، إلا أنّ الربيع سجل أعلى قيم في درجات الحرارة على مدار العام كله، ما يرجع إلى كون أغلب مصادر الكتل الهوائية تأتي من الصحراء.