تفاصيل القبض على المغني الأمريكي جاستين تمبرليك بسبب القيادة تحت تأثير الكحول

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على المغني الأمريكي الشهير جاستين تمبرليك، في هامبتونز، وذلك بعد خرق إشارة توقف وانحرف عن مساره، ووجهت إليه تهمة القيادة وهو في حالة سكر، خاصة بعد ما رفض إجراء اختبار الكحول عندما واجهته الشرطة أثناء اعتقاله أثناء القيادة تحت تأثير الكحول، وفقا لما نشره موقع صحيفة «نيويورك بوست».

المغني الأمريكي رفض إجراء اختبار الكحول 3 مرات

ولاحظ الضباط الأمريكي أنَّ السيارة التي كان يستقلها جاستين تمبرليك لم تتوقف عند إشارة التوقف، كما لم يستطيع الحفاظ على مسار السيارة، وعندما تمّ إيقاف السيارة كانت تفوح رائحة كحول قوية من قائدها، وأشار الضباط الذين ألقوا القبض عليه إلى أنَّه بسؤاله قال إنَّه تناول «كأس مارتيني واحدة فقط» ثم تبع أصدقاءه إلى المنزل، بينما كان بطيئا في الكلام وغير قادر على الاستقرار على قدميه، ورفض إجراء اختبار الكحول 3 مرات.

وقالت المصادر إنَّ أصدقاؤه ظهروا في مكان الحادث وحاولوا إقناع الضباط بالسماح له بالخروج، لكن رجال الشرطة قيدوا المغني، واقتادوه إلى مركز الشرطة، إذ تمّ احتجازه طوال الليل على ذمة التحقيق، كما التقطت له صورة جنائية.

جاستين تمبرليك يواجه حكمًا بالحبس لمدة عام بسبب القيادة تحت تأثير الكحول

وتمّ إطلاق سراح جاستين تمبرليك البالغ من العمر من 43 عامًا، في وقت سابق من اليوم، دون كفالة بتهمة القيادة وهو في حالة سكر، ومن المقرر أنَّ يمثل أمام المحكمة في 26 يوليو المقبل، إذ يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى عام في سجن مقاطعة سوفولك إذا أدين بالقيادة تحت تأثير الكحول.

لكن الخبراء قالوا للصحيفة إنَّ هذا الحكم غير مرجح إلى حد كبير لأنّه ليس لديه سجل إجرامي سابق، ومن المرجح أن يتمّ تخفيض التهمة إلى غرامة قدرها 500 دولار وتعليق رخصته لمدة 90 يومًا في نيويورك.