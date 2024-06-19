استشاري باطنة: فحص 13 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة

قال محمد منيسي استشاري الباطنة والكبد إنَّ مبادرة الرئيس السيسي للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي بدأت منذ انطلاق حملة 100 ميلون صحة للقضاء على فيروس سي، مؤكّدًا أنّها من أهم المبادرات إذ أنّها حصلت على إشادة عالمية من منظمة الصحة العالمية.

مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي

وأضاف «منيسي» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح» المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز» من تقديم الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي، أنّ هذه المبادرات استطاعت وضع خريطة كاملة لشكل الأمراض في مصر، فهناك مبادرة للقضاء على فيروس سي، ومبادرة للكشف عن الأورام، مؤكدا أنَّ جميعها عبارة عن حلول مبتكرة بإشادات عالمية للقضاء على المشاكل الصحية المتراكمة على مدار العصور.

فحص 13 مليون مواطن ضمن المبادرة

وتابع: «هناك أكثر من 7045 مركز غسل كلوي على مستوى محافظات مصر، وأكثر من 3 آلاف مركز للكشف العام والمبكر عن كل الأمراض»، لافتًا أنَّه تمّ فحص 13 مليون مواطن ضمن مبادرة الرئيس لفحص وعلاج الأمراض المزمنة منذ انطلاقها في شهر سبتمبر 2021 وحتى اليوم».