فحص 38 ألف مواطن ضمن مبادرة «100 مليون صحة» بسوهاج

أعلن الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج فحص 37 ألف و721 مواطن ضمن مبادرة 100 مليون صحة خلال شهر أبريل من العام الجاري، التي تحظي بدعم الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج وتُساهم في الارتقاء بحياة المواطنين.

قال «محروس»، إن محافظة سوهاج تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية للدولة لتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية بها للاهتمام بصحة وسلامة أبناء المحافظة، مؤكداً أن مديرية الصحة بسوهاج تسعى جاهدة لوصول كافة المبادرات لجميع المراكز والقرى المحافظة.

حرص القيادة السياسية على إحداث تغيرات نوعية

وأشار إلى أن المبادرات الرئاسية شكلت نقطة فارقة ومضيئة داخل المجتمع في ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغيرات نوعية، وبناء الإنسان المصري صحياً واجتماعياً وتعليمياً، بجانب توطين مفهوم العدالة الاجتماعية.

كما أوضح وكيل وزارة الصحة أنه جرى تقديم تلك الخدمات الطبية من خلال المبادرات المختلفة وبجميع مراكز المحافظة.

وقال الدكتور محمد عاطف المشنب مسؤول المبادرات الرئاسية بالمديرية، إنه جرى فحص21 ألف و765 سيدة خلال مبادرة «صحة المرأة»، لدعم صحة المرأة المصرية التي تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدي والأمراض غير السارية والصحة الإنجابية للسيدات بالفحص والكشف الإكلينيكي عن المرض وتقديم العلاج بأحدث بروتوكولات العلاج مجانا.

وتشمل المبادرة أيضًا التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية والكشف عن الأمراض غير السارية «السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن»، بالإضافة إلى عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتي للثدي.

فحص 3 آلاف و691 سيدة ضمن مبادرة صحة الأم والجنين

كما جرى فحص 3 آلاف و691 سيدة ضمن «مبادرة صحة الأم والجنين»، التي تُقدم الرعاية الصحية الأولية والكشف والتحاليل للأم والجنين، كما تهتم بتقديم الرعاية المتكاملة طوال فترة الحمل وبعد الولادة لمدة شهر ونصف وخدمات قياس ضغط الدم، تحليل السكر لكل السيدات وكذلك خدمات قياس الطول والوزن، بالإضافة إلى تقديم خدمه تحليل الكشف عن بكتيريا الزهري، وتحليل الكشف عن الالتهاب الكبدي B، وتضم أيضا خدمات التوعية الصحية للسيدات الحوامل

وقال «محروس»، إن القيادة السياسية سعت إلى أن تبنى سياسة حماية متكاملة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع، وتحسين جودة الحياة في سبيل تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، إيماناً بأن التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لا يمكن الوصول إليها دون إحداث تنمية بشرية حقيقة بمختلف المحاور والاتجاهات.