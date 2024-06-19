استقرار الذهب عالميا.. وتوقعات بخفض «الفيدرالي الأمريكي» أسعار الفائدة

استقر الذهب حول مستوى 2330 دولارًا للأوقية اليوم بعد انخفاضه في الجلسة السابقة، حيث عززت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية التوقعات بتخفيضات وشيكة في أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بنسبة 0.1% في مايو، بعد انخفاض بنسبة 0.2% في أبريل، مخالفًا التوقعات البالغة 0.2%، ما يشير إلى تباطؤ معنويات المستهلكين، بحسب مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics.

سعر الذهب عالميا

وفي الوقت ذاته، صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز، بأنّ أسعار الفائدة ستنخفض تدريجيا لكنه لم يحدد متى سيبدأ البنك المركزي تخفيف السياسة النقدية.

ويركز المستثمرون الآن على مطالبات البطالة الأسبوعية المقرر صدورها الخميس، ومؤشرات مديري المشتريات السريعة يوم الجمعة، للحصول على رؤى بشأن الاستهلاك والقوة الاقتصادية.

وفي أماكن أخرى، تخطط المزيد من البنوك المركزية لزيادة احتياطياتها من الذهب خلال عام بسبب عدم اليقين الاقتصادي والسياسي، رغم ارتفاع الأسعار، وفقًا لمجلس الذهب العالمي.

توقعات سعر الذهب عالميا

تاريخيًا، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2450.05 دولار في مايو 2024.

وارتفع سعر الذهب 266.66 دولاراً للأوقية أو 12.93% منذ بداية عام 2024، وفق التداول على عقد الفرق (CFD) الذي يتتبع السوق القياسي لهذه السلعة.

ويُتوقع تداول الذهب عند 2350.99 دولار أمريكي للأونصة بحلول نهاية هذا الربع، وفق نماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics، على أن يتم تداوله عند 2424.29 دولار خلال 12 شهرًا.