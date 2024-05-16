سعر الذهب عالميا يقترب من 2400 دولار مع تراجع التضخم.. هل حان وقت الشراء؟

اقتربت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات، اليوم الخميس، من مستوى 2400 دولار للأوقية، بعد صعود حاد في أسعارها مع ضعف عوائد الدولار والسندات، بعد أن عززت بيانات تضخم في الولايات المتحدة احتمال قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة في وقت مبكر في سبتمبر، وفق «إنفيستينج».

وأوضحت البيانات الاقتصادية، التي نشرت أمس عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3% في أبريل، بعد زيادته 0.4% في مارس، وهو أقل من التوقعات التي رجحت نمو الأسعار الشهرية بنسبة 0.4%، بينما استقرت مبيعات التجزئة خلال الشهر الماضي، خلافًا للتوقعات بارتفاعها 0.4% على أساس شهري.

تراجع مؤشر سعر الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية

وتراجع مؤشر سعر الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى، مما يجعل المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأمريكية أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، والأكثر جذبا للاستثمارات بدلا من الدولار، خاصة مع وصول العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوياته في أكثر من شهر.

وقال محللون إنه مع انحسار التضخم، فإن الذهب يستفيد من هذا الأمر ويبدو أنه مستعد للوصول إلى مستوى 2400 دولار، ومع ذلك، فإن الارتفاع المحتمل في الدولار أو عوائد سندات الخزانة قد يكون أكبر عقبة أمام سعر الذهب في بقية الأسبوع.

وتعتبر السبائك أحد افضل الأدوات للتحوط من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدًا.

وتتراجع في الوقت الحالي أسعار العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.13% إلى 2392 دولار للأوقية، فيما تصعد العقود الفورية للذهب بنحو 0.06% إلى 2387 دولار للأوقية.