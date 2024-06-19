العالم في 24 ساعة.. نتنياهو يهاجم بايدن وأمريكا تتعرض لموجة حر قاتلة وبوتين في كوريا الشمالية

شهد العالم خلال الـ 24 ساعة الأخيرة العديد من الأحداث، من بينها أمريكا تتعرض لموجة حر هي الأخطر منذ سنوات، كوريا الشمالية استقبلت بوتين في أول زيارة منذ 24 عامًا، نتنياهو يهاجم بايدن بسبب صفقة الأسلحة.

موجة حر وهواء ملوث يضربان أمريكا

تشهد الولايات المتحدة الأمريكية موجة حر شديدة، حيث تتجاوز درجات الحرارة 100 درجة فهرنهايت في مناطق واسعة تمتدّ من غرب الأوسط إلى الشمال الشرقي، ما يسبب أضرارًا متزايدة بشكل يومي في العديد من الولايات.

وتُشكل موجة الحرّ الحالية في أمريكا تهديدًا خطيرًا للصحة العامة، إضافةً إلى كونها ضربة قوية للاقتصاد، ويرجع ذلك إلى الآثار الضارة التي تخلّفها هذه الموجة، وفقًا لما نشره موقع «أكسيوس» الأمريكي.

وأدت الرياح الساخنة، إلى اشتعال 7 حرائق كبيرة في جميع أنحاء كاليفورنيا، بما في ذلك أكبر حريق في الولاية هذا العام 2024، ويأتي هذا الحريق الجديد بعد حرائق مماثلة اندلعت الأسبوع الماضي بسبب الحر الشديد، وأجبر هذا الحريق مئات الأشخاص على إخلاء منازلهم.

وأدت حرائق الغابات التي اندلعت في نيو مكسيكو إلى تدهور جودة الهواء بشكل كبير في جميع أنحاء كاليفورنيا ونيو مكسيكو وولايات أخرى، ما دفع السلطات إلى إصدار أوامر إخلاء إلزامية لسكان بلدة تضم نحو 7700 شخص.

بوتين يزور كوريا الشمالية لأول مره منذ 24 عامًا

في زيارة هي الأولى منذ 24 عامًا، وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى كوريا الشمالية، مُعربًا عن رغبته في تعزيز العلاقات التجارية والأمنية مع الدولة المسلحة نوويًا.

وأكد بوتين دعمه لكوريا الشمالية في مواجهة الولايات المتحدة، معززًا بذلك التحالف بينهما في مواجهة النفوذ الأمريكي.

وقبل وصول بوتين إلى بيونج يانج، زُيّنت شوارعها بالأعلام الروسية وصوره، ما يعكس الترحيب الحار الذي تلقاه، وتستعد كوريا الشمالية لاحتضان أول زعيم عالمي منذ جائحة كورونا، وبعد الانتهاء من الزيارة في بيونج يانج، من المتوقع أن يتوجه بوتين إلى فيتنام.

نتنياهو يهاجم بايدن بسبب صفقة الأسلحة

وعلى جانب آخر، بالرغم من تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأخيرة التي تعهد فيها برفع القيود المفروضة على إسرائيل فيما يتعلق بصفقات الأسلحة خلال زيارته لإسرائيل، هاجم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الولايات المتحدة الأمريكية وانتقد إدارة جو بايدن بسبب استمرار هذه القيود على الأسلحة الممنوحة لإسرائيل.

وأعرب نتنياهو في فيديو نشرته وسائل إعلام إسرائيلية عن امتنانه للدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل منذ بداية العدوان على قطاع غزة، خلال زيارة بلينكن الأخيرة، إلا أنه انتقد في الوقت نفسه انتقد القيود المفروضة على الأسلحة والذخيرة الممنوحة لإسرائيل من قبل الإدارة الأمريكية في الأشهر الأخيرة.

ورغم انشغال العالم بالحرب المستمرة منذ 8 أشهر، هاجم نتنياهو الولايات المتحدة الأمريكية علنًا بسبب القيود المفروضة على صفقات الأسلحة، وهي المرة الأولى التي يفعل فيها ذلك منذ بدء الحرب، بحسب تقرير نشرته صحيفة «بيلد» الألمانية.

وأثار هجوم نتنياهو على الولايات المتحدة الأمريكية بشأن القيود المفروضة على صفقات الأسلحة دهشة مسؤولين أميركيين كبار، خاصةً أنه جاء في وقت تجري فيه إسرائيل والولايات المتحدة مفاوضات للتوصل إلى حل لهذه الأزمة.

وأكدت مصادر أمريكية، أن إطلاق سراح شحنة الأسلحة سيتطلب وقتًا أطول نظرًا للظروف الحالية، وستكون عملية أسهل بكثير بمجرد انتهاء إسرائيل من العمليات العسكرية في رفح.

وفي أعقاب لقاء «نتنياهو» مع «بلينكن»، أفادت تقارير بأن الولايات المتحدة تُعد صفقة أسلحة جديدة لإسرائيل، تُقدر بملايين الدولارات.