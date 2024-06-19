12.7 مليون جنيه إيرادات فيلم اللعب مع العيال في أسبوع

وصلت الإيرادات الإجمالية فيلم اللعب مع العيال بطولة محمد إمام، خلال أول أسبوع عرض بدور السينما إلى 12 مليونًا و720 ألفًا و275 جنيهًا، إذ حظي بإشادات نقدية وجماهيرية، خصوصًا مع تقديمه مجموعة من الأطفال والمواهب الجديدة، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

اللعب مع العيال يتصدر المركز الثاني للإيرادات اليومية

وجاء ترتيب فيلم اللعب مع العيال بالمركز الثاني في قائمة الإيرادات اليومية بشباك تذاكر السينما والتي يتصدرها فيلم ولاد رزق 3، وحقق اللعب مع العيال أمس الثلاثاء في ثالث أيام عيد الأضحى، إيرادات تقدر بـ3 ملايين و561 ألفًا و690 جنيهًا.

فيلم اللعب مع العيال من تأليف وإخراج شريف عرفة، والذي قدم في بداية فترة التسعينيات من القرن الماضي فيلم اللعب مع الكبار، للكاتب وحيد حامد وبطولة الزعيم عادل إمام وحسين فهمي، ولكن كلا الفيلمان يختلفان عن بعضهما البعض.

وتدور قصة فيلم اللعب مع العيال في إطار كوميدي، من خلال شخصية أستاذ تاريخ يجد نفسه في منطقة نائية بالصحراء، وعليه أن يعلم بعض الصغار القراءة والكتابة، ولكن يجد نفسه متورطا في أزمة.

3 ملايين جنيه إيرادات يوم واحد بدور السينما

ويشارك محمد إمام بطولة فيلم اللعب مع العيال، وباسم سمرة، وبيومي فؤاد، وحجاج عبدالعظيم، وأسماء جلال، وويزو، ومصطفى غريب، ومجموعة من الأطفال والمواهب الجديدة.