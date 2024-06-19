هل ترغب في تناول الأطعمة المالحة باستمرار؟.. احذر علامة لمرض خطير

الكثير من الناس يشعرون بالرغبة الشديدة في تناول الأطعمة المالحة، بداية من المخللات وصولا إلى رقائق البطاطس، وما لا يعرفه البعض أن ذلك علامة على اضطراب صحي نادر، وهو ما حدث لفتاة كندية شخصها الأطباء بمرض أديسون وهو إنتاج الغدد الكظرية كمية ضئيلةً من الكورتيزول، مما يؤثر على الجسم بأعراض من نوبات الدوار الشديدة والإرهاق والجفاف والسعي لتناول الوجبات المالحة بصفة مستمرة، لتتولى مهمة نشر قصتها للتحذير واستشارة الطبيب فورًا.

فتاة كندية تصاب بمرض أديسون

شعرت «هولي» البالغة من العمر 15 عامًا، بأعراض شديدة من الغثيان والجفاف وعلى رأسها الرغبة الملحة في تناول الوجبات المالحة، وجرى نقلها إلى المستشفى في تورنتو بعد أشهر من معاناتها، ولاحظ الأطباء اسمرار بشرتها ووجود وبقع داكنة تحت لسانها، ليشخصوها باضطراب الغدد الكظرية وهو الإصابة بمرض أديسون، ويكون بسبب أن جسدها لا ينتج ما يكفي من الهرمونات لتنظيم المعادن والهرمونات المهمة في الجسم.

بحسب دراسة نٌشرت في جريدة «الديلي ميل» البريطانية، فإن مرض أديسون يحدث بشكل متكرر بين الإناث في منتصف العمر، وذلك بسبب أمراض المناعة الأكثر انتشارًا بين النساء، لضعف أجسادهن وقلة تنظيم النظام الغذائي وإهمال الالتهابات الفطرية في الجسم.

أسباب وأعراض مرض أديسون

وبحسب الدكتور أحمد عاطف، أستاذ الغدد الصماء، فإن هذا المرض يأتي بسبب القصور الكظري، ونقص المناعة والالتهابات الفطرية، والنزيف في الغدد الكظرية، وعلى إثره يحدث الشعور بالجوع والرغبة في تناول الأطعمة المالحة بكثرة، وأعراضه تتمثل في التالي:

الشعور بالغثيان.

وجود آلام في البطن.

فقدان الوزن السريع.

الرغبة الشديدة في تناول الملح.

ظهور بقع على الجلد.

فرط التصبغ على الجلد.

الشعور بإرهاق شديد.

فقدان الشهية.

انخفاض ضغط الدم.

الإغماء .

اشتهاء الملح بصورة غير طبيعية.

نقص سكر الدم.

الإسهال الشديد.

القيء.

فرط التصبغ في الجزء السفلي من اللسان.

ألم المفاصل والعضلات.

سهولة الاستثارة والاكتئاب.

تساقط شعر الجسم.

الدوخة عند الوقوف.

الضعف الشديد.

التشوُّش.

الشعور بألم في أسفل الظهر .

الانخفاض في الوعي أو الهذيان.

انخفاض ضغط الدم.

علاج مرض أديسون

وأوضح أستاذ الغدد الصماء خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه يمكن التحكم في هذه الحالة عن طريق العلاج بالهرمونات، وضبط الصوديوم والبوتاسيوم بالجسم، حتى يساعدان في تنظيم ضغط الدم ووظائف العضلات والكلى ومغذيات الخلايا، وتنظيم كمية الماء بالجسم، لإعادة مستويات الألدوستيرون والكورتيزول إلى طبيعتها.