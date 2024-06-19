إقبال كثيف على شواطئ الإسكندرية في رابع أيام عيد الأضحى (صور)

شهدت شواطئ الإسكندرية في رابع أيام عيد الأضحى إقبالا كبيرا من المواطنين، إذ أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية في بيان لها، أن نسب الإشغال وصلت إلى 90% في شواطئ القطاع الشرقي، مع رفع الرايات الخضراء بها، بينما وصلت في القطاع الغربى إلى 40% مع رفع الرايات الصفراء.

وأوضحت الإدارة أن حالة البحر شهدت استقرارا في معدل الأمواج بكل الشواطىء، بالإضافة إلى أن درجة الحرارة سجلت 31 درجة مئوية، ما يعني أنه يوم صيفي مميز.

انتشار مفتشي المصايف على شواطئ الإسكندرية

وأكدت الإدارة على تواجد مفتشيها بكل الشواطئ للمتابعة والتأكد من التزام مستأجري شواطئ الإسكندرية، وأيضا العمال بكل التعليمات.

ضوابط شواطئ الإسكندرية

وأشارت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية إلى أنَّ الحقوق والواجبات تمثلت في:

- الإكرامية ممنوعة.

- ليس من حق العامل وضع شمسية أمامك.

- الحفاظ على نظافة الشواطئ.

- ممنوع الخروج من الشاطئ بملابس البحر حفاظا على الآداب العامة للطريق.

- دورات المياه ووحدات تغير الملابس مجانا.