تحرك عاجل في الأهلي بشأن أزمة كولر وموديست

علق مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، على تصريحات المدير الفني للفريق الأول السويسري مارسيل كولر، بشأن علاقته بالمهاجم الفرنسي أنتوني موديست، واستفادته من مشاركة اللاعب في المباريات مع الفريق رغم تراجع مستواه وعدم جاهزيته الفنية.

وقال المدير الفني في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الاتحاد السكندري أمس: «أنا مدرب كبير وأمتلك تاريخًا كبيرًا، ولن أقبل أو أسمح بالحديث عن تلك الأكاذيب، لأن هذا الأمر يمس سمعتي وغير صحيح نهائيًا ما يتمّ تداوله وهناك أمور أخرى ولكن هذا الأمر هو ما أغضبني أكثر».

جلسة عاجلة بين إدارة الأهلي وكولر لتوضيح وإنهاء الأزمة

وقال المصدر إنَّ إدارة الأهلي، ستعقد جلسة عاجلة مع المدرب السويسري خلال الساعات الجارية لبحث ومناقشة الأمر وأزمة موديست وما تحدث عنه كولر خلال المؤتمر الصحفي.

وأكّد أنَّ هناك غضب من جانب الإدارة بسبب هذه التصريحات، مشددًا على أنَّه سيتمّ شرح كل الأمور للمدرب وأنّها ليس لها علاقة بما خرج في هذا الشأن في الإعلام، وأن العلاقة بين المدرب والإدارة نزيهة للغاية وليس مطالبًا بتوضيح هذه الأمور للإعلام.

وأختتم المصدر أنَّ الإدارة ستوضح كل الأمور في هذا الشأن للمدير الفني مارسيل كولر، لإغلاق هذا الأمر، مشددة على أنّها لن تسمح بأي خلافات بين الطرفين أو أي أمور من شأنها أن توتر العلاقة أو تمس سمعة المدرب السويسري.

وكان الأهلي تعاقد مع المهاجم الفرنسي، أنتوني موديست، لمدة موسم واحد، في الانتقالات الصيفية الماضية، بقرار من السويسري مارسيل كولر، وينص تعاقده اللاعب مع الأهلي بعض البنود الخاصة بنسبة مشاركته في المباريات ونسبة مساهماته التهديفية مع الفريق، وفي حال تجاوز هذه النسب، يُجدد عقده تلقائيًا لموسم جديد مع المارد الأحمر.