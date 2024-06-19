عاجل.. رسالة مفاجئة من شقيقة محمد صلاح.. ماذا قالت؟

لاتزال مصممة الأزياء رباب صلاح، شقيقة لاعب المنتخب الوطني، والمحترف في صفوف ليفربول محمد صلاح، محط أنظار الملايين خاصة وإنها دومًا ما تشارك بلحظاتها ولقطاتها مع شقيقها اللاعب العالمي، بل وتفتح خزائن أسرارهما خلال حديثها عنه، وكيف يبدو خارج المستطيل الأخضر.

شقيقة محمد صلاح تثير الجدل برسالة غريبة

وخلال الساعات القليلة الماضية، أثارت مصممة الأزياء، رباب صلاح، شقيقة محمد صلاح، جدلًا عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديهات «إنستجرام»، إذ نشرت عبر خاصية القصص المصورة «ستوري» مقطع فيديو للإعلامية شيرين عرفة تتحدث فيه عن مقولة للراحل نجيب محفوظ، وكيف يدفع الإنسان مقابل تعلمه من الدنيا.

ودونت رباب صلاح، قائلة: «كلنا بندفع تمن كل حاجة بنتعلمها وبنشوفها في الدنيا، ونصيحة محدش يبص على حياة حد من برة، لأن جوا البيوت فيه أسرار وحوارات مفيش حد شايفها».

معلومات عن شقيقة محمد صلاح

ويرصد «الوطن» في السطور التالية، عدة معلومات عن شقيقة محمد صلاح، وفقًا لحسابها الرسمي بموقع «إنستجرام»، وتصريحاتها التلفزيونية.

- تدعى رباب صلاح.

- أم لطفلتين.

- يتابعها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» آلاف المتابعين.

- تمتلك رباب صلاح علامة تجارية لتصميم وتصنيع الملابس، وخاصة موديلات المحجبات.

- رفضت الاعتماد على شهرة واسم شقيقها، قائلة: «كان لازم اشتغل عشان أكون أنا (رباب) ومش مجرد أخت محمد صلاح»

- تشبه ملامحها ملامح شقيقها محمد صلاح إلى حد كبير.

- اعتادت الظهور معه في كافة الإجازات والعطلات.