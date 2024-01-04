«قولتله عايزاك تبطل».. لماذا نصحت شقيقة محمد صلاح اللاعب بالاعتزال؟

منذ بدايته مع الساحرة المستديرة، أظهر محمد صلاح علاقته الوطيدة مع أسرته، على رأسها علاقته بشقيقه وشقيقته، إذ يحرص على نشر صوره معهما في كل زيارة له لمصر خلال فترة الإجازة، ما جلعهما يتصدران المشهد في السنوات الأخير بعد وصول شقيقهما للعالمية.

نصيحة غريبة كشفت عنها رباب، شقيقة محمد صلاح، خلال إحدى المقابلات التلفزيونية لها، بعدما نشرت جزءا من حوارها عبر خاصية «ستوري» على حساب «إنستجرام» الخاص بها، خلال الساعات الماضية.

لماذا نصحت شقيقة محمد صلاح لاعب ليفربول بالاعتزال؟

«قولتله عايزاك تبطل»، هكذا كشفت رباب صلاح نصيحتها الصادمة لهداف ليفربول وقائد منتخب مصر، كاشفة لأول مرة عن السبب، قائلة: «تعرض لإصابة قولتله بعدها عايزاك تبطل، مش قادرة أستحمل فكرة أنه هو يقع، أنا شخصية قلوقة جدا بطبعي، ولكن في النهاية أنا مبسوطة إن هو بيسعى وبيلاقي، وإن ربنا خلاه في المكان ده».

شقيقة محمد صلاح تتجه لتصميم الأزياء وتطلق «براند» خاص بها

وأكدت رباب صلاح أنها بدأت العمل في مجال الموضة، وأخرجت «البراند» الخاص بها إلى النور خلال الفترة الماضية، حيث عرفها المتابعون عبر «إنستجرام»، بأنها «مصممة أزياء»، حيث تنشر من حين لآخر صورا من تصميماتها عبر صفحتها.