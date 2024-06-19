برنامج «صباح الخير يا مصر» يحتفي بذكرى ميلاد الراحل حسن حسني (فيديو)

احتفى برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، بذكرى ميلاد الفنان الراحل حسن حسني، إذ أشارت في تقرير أعدته بعنوان: «500 عمل فني رصيد الجوكر.. ذكرى ميلاد الفنان الراحل حسن حسني»، أن الراحل قدم أعمالا فنية كبيرة، استمتع بها الجمهور.

الفنان حسن حسني ولد في يوم 19 يونيو عام 1936 في حي القلعة بمحافظة القاهرة، وقدم خلال مشواره الفني الطويل الذي بدأ في المسرح في بداية الستينات أكثر من 500 عمل فني بين سينما وتليفزيون ومسرح، هذا جعله أكثر الفنانين تقديما للأعمال الفنية في تاريخ الفن المصري، وفقا للتقرير.

وحقق الجوكر حسن حسني مسيرة فنية طويلة، كان شاهدا فيها على صعود جيلاً كاملاً من الشباب صاروا نجوما، وله رصيد فني كبير من المسرحيات والأفلام والمسلسلات، كما أنه عشق التمثيل منذ طفولته، وشارك في عروض مسرحية في المدرسة وحصل على العديد من الميداليات، كان أول ظهور له بالسينما في فيلم لكرنك بدور صغير عام 1975.