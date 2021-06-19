نجل الفنان حسن حسني: أعمال والدي خالدة وتزيد حب الجمهور له (فيديو)

قال هشام حسن حسني، نجل الفنان الراحل حسن حسني، إن والده رحل ولكن الجميع يفتقده ويشعر بشوق إليه، ولن ينساه أهله أو جمهوره، مؤكدا أنه يشعر أن ذكراه تزيد وحب جمهوره له يزيد سواء بمصر أو العالم العربي كله، وأعماله خالدة وتزيد حب الجمهور له.

الجوانب الإنسانية لدى الفنان حسن حسني

وتطرق نجل الفنان حسن حسني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، بمناسبة ذكرى ميلاده للجوانب الإنسانية لدى الفنان حسن حسني، مشددا على أن والده الراحل كان رجل بيتوتي يحب بيته كثيرا ويحب أولاده كثيرا، وكان ضحوك ولا يحب الحزن أو النكد، ويهتم بأدق التفاصيل الخاصة ببيته وأولاده وأحفاده.

وكشف نجل الفنان حسن حسني، عن أن والده يحب كافة الأعمال التي قدمها ولكن كانت أهم أعماله كان «الدماء على الأسفلت»، الذي حصل عليه جائزة أحسن ممثل بمهرجان السينما عام 1993، مشددًا على أنه كان يحب أعماله التي قام بها مع عادل الطيب.

وشدد نجل الفنان حسن حسني أن الفنان الراحل كانت علاقته جيدة بالجيل الجديد من الفنانين وكانوا مثل أولاده ويتواصلوا معه، وكافة نجوم جيله أيضا، كاشفا عن أن الفنانين أحمد بدير، حسن عابدين، وصلاح عبدالله، كانوا أصدقاء جدا، وكان يحب الفنان علاء ولي الدين جدا وتأثر كثيرًا برحيله لمدة أشهر.

وأكد أن الفنان حسن حسني كان يجب كافة أعماله والعمل الذي لم يحبه لم يجسده ولم يقبله، حيث كان يهتم بكافة أعماله ويحضر لها، وكان يهتم بالدور بشكل جيد للغاية.