«التضامن»: رعاية ضحايا الحروب تحتاج إلى توفير ملياري جنيه خلال عام

ناقشت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، آليات وسبل دعم عمليات تقديم المساعدات الإغاثية للسودانيين والفلسطينيين الموجودين داخل مصر، خلال لقاءها باليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر والوفد المرافق له، مشيرة إلى بحث أطر التعاون بين الجانبين في إطار تنفيذ اتفاقية مشروع تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية بالوزارة والممول من الاتحاد الأوروبي.

التركيز على الأسر أو الفئات الأولى بالرعاية ضحايا الحروب

وأكدت أهمية التركيز على الأسر أو الفئات الأولى بالرعاية ضحايا الحروب الذين يحتاجون إلى تدخلات لوجستية فورية، مثل توفير أماكن آمنة لهم وطعام وحزمة الخدمات الصحية الأساسية، ما يحتاج إلى توفير وتعبئة موارد مالية كبيرة تتجاوز ملياري جنيه خلال عام.

وناقشت القباج، في إطار مكون التطوير المؤسسي، إعادة هيكلة الأجهزة الإدارية بالوزارة، خاصة بعد دمج إدارات مستحدثة للهيكل مثل الرقابة الداخلية والحوكمة، والإدارة الاستراتيجية والمشروعات، بالإضافة إلى برامج تنمية قدرات العاملين في المستوى المركزي والمحلي بصفة خاصة في مجالات الحماية الاجتماعية، والتحول القمي، وخدمة المواطنين وغيرها من الموضوعات.

مناقشة مشروعات التمكين الاقتصادي

كما جرى مناقشة مشروعات التمكين الاقتصادي التي تدار من خلال 10 جمعيات أهلية تم اختيارها بعد مسابقة موضوعية استهدفت أفضل المشروعات وأكثر الجمعيات خبرة وكفاءة، والتي تستهدف النساء بصفة خاصة والأسر الأولى بالرعاية بصفة عامة ، كما تستهدف بعض التعاونيات الإنتاجية التي تركز على منتجات حرفية وتراثية.

وقام الجانبان بمناقشة تطور برنامج وعي الذي يسعى لتنمية الوعي الأسر والمجتمعي بمجموعة من القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي ترى الوزارة وجوب العمل عليها، منها موضوعات الزواج المبكر وختان الإناث والهجرة غير الشرعية والأمية وتعاطي المخدرات وتلوث البيئة وغيرها من الموضوعات.