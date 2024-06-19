ضبط سيدتين بتهمة الاستيلاء على 3.6 مليون جنيه من مواطنين في دمياط

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة دمياط من 7 سيدات، بتضررهن من سيدتين مقيمتان بدائرة المركز، بتهمة التحصل منهن على مبالغ مالية بإجمالي (3,644 مليون جنيه) نظير استيراد ملابس من الخارج على موقع إحدى الشركات وتهربهما من توريد الملابس.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفتا بارتكابهما تلك الواقعة، وقررت إحداهما بوجود بعض معوقات الشحن على موقع الشركة وأنها ستسلم الملابس لهم، واتخذت الإجراءات القانونية.