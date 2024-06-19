«التضامن»: استقبلنا أكثر من 500 ألف ضيف سوداني على أرض مصر

كشفت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عن جهود الوزارة من خلال الهلال الأحمر المصري لدعم الأشقاء الفلسطينيين والسودانيين ضيوف مصر، وما يتم من تدخلات سواء للعابرين أو المقيمين داخل الأراضي المصرية لتلقي العلاج ومعهم أسرهم، مع الحرص على تقديم خدمات الإقامة والإعاشة ومستلزمات الأطفال ونفقات استكمال العلاج بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، وتوفير شركة لصيانة العمارات التي يقطن بها الأشقاء الفلسطينيون.

دعم الفلسطينين لاستكمال التعليم

وأفادت القباج بتقديم أكثر من 37 ألف تدخل، إضافة إلى ما يتم تقديمه للطلاب الفلسطينيين من دعم لاستكمال التعليم، كما أوضحت الجهود المقدمة لاستضافة الأشقاء السودانيين والعمل على تمكينهم في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها السودان منذ قرابة العام، حيث جرى استقبال أكثر من 500 ألف ضيف سوداني على أرض مصر.

وتابعت أنّ مستوى الدعم المقدم للأشقاء السودانيين تأثر منذ اندلاع أزمة غزة، ووجب تطوير رؤية وآليات لتنشيط برامج التمكين الاقتصادي للأشقاء السودانيين داخل مصر، لمساعدتهم على تحسين ظروفهم المعيشية، وعلى تنشيط الأسواق المحلية في الأماكن التي يقطنون بها في محافظة أسوان وغيرها من المحافظات.