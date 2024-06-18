«التضامن» توزع هدايا وألعاب على الأطفال الفلسطينيين في شمال سيناء بمناسبة العيد

رفع الهلال الأحمر المصري درجة الاستعداد القصوى منذ اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك، إذ نشر فرق الاستجابة للطوارئ في ساحات المساجد والتجمعات والميادين والمقاصد السياحية، من خلال متطوعي الهلال الأحمر المدربين على تقديم أعلى مستويات الرعاية والتدخلات العاجلة، وذلك على مستوى الجمهورية، احتفالًا بعيد الأضحى المبارك وبتوجيهات من نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس الهلال الأحمر المصري.

توزيع الهدايا والألعاب على الأطفال

ونفذ الهلال الأحمر المصري خطة لتوزيع الهدايا والألعاب على الأطفال الفلسطينيين وممارسة عدد من أنشطة الترفيه والدعم النفسي لهم خلال أيام العيد، ضمن سلسلة الجهود والخدمات المقدمة للأشقاء الفلسطينيين في شمال سيناء بمصر.

ونظم الهلال الأحمر يومًا ترفيهيًّا للأبناء بدور الرعاية التابعة للهلال الأحمر بالقليوبية، شمل اليوم فقرات ترفيهية وغنائية ورسم وجه للأطفال.

وأشارت آمال إمام القائم بأعمال المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري إلى أنَّ الهلال الأحمر وفق خطة انتشار وتمركز، قد انتشر من خلال 281 متطوعًا مدربًا في اليوم الأول للعيد في 47 منطقة تجمعات منها 33 مسجدا و14 مكانا عاما يدعمه في ذلك أسطول سيارات مجهزة بأحدث الأدوات والتقنيات للتدخل السريع بين الحشود وتقديم التدخلات الأولية اللازمة في مواجهة حالات الإغماء والإجهاد الحراري، مؤكدة جاهزية فرق الإسعاف للتعامل مع كل البلاغات الميدانية وتقديم أفضل خدمات الإسعافات الأولية.

رفع درجة الاستعداد القصوى بغرفة عمليات الطوارئ

وأضافت أنَّه وفق توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي تمّ رفع درجة الاستعداد القصوى بغرفة عمليات الطوارئ المركزية التي تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات، ومتابعة تنفيذ خطة التأمين التي تنفذها فرق الطوارئ بالمحافظات أثناء عيد الأضحى المبارك.

ومع الموجة شديدة الحرارة، واصلت فرق المتطوعين نشر التوعية من خلال حملة «صيف آمن» للتوعية بالإسعافات الأولية والتعامل مع الطقس الحار بين رواد التجمعات بالحدائق والمتنزهات والمصايف.