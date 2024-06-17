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«التضامن»: نفرة حجاج الجمعيات الأهلية المتعجلين بعد انتهاء ثاني أيام التشريق

كتب:

كريم روماني
01:41 م | الإثنين 17 يونيو 2024
الحجاج أثناء رمي الجمرات

الحجاج أثناء رمي الجمرات

أكد أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، بدء نفرة الحجاج المتعجلين إلى مكة المكرمة، فور انتهائهم من رمي الجمرات بعد انتهاء ثاني أيام التشريق، بينما ستجري النفرة لغير المتعجلين في ثالث أيام التشريق.

تجهز خطة تفويج الحجاج إلى المدينة المنورة

وأضاف في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن «البعثة تجهز خطة تفويج الحجاج إلى المدينة المنورة حاليا، لمن بدأ رحلته من مكة المكرمة، مع بدء التفويج إلى القاهرة للحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة أولا».

الحالة الصحية للحجاج

وأوضح أن الحالة الصحية للحجاج جيدة، دون تسجيل أي إصابات، مشيدا بالتنسيق مع السلطات السعودية لتيسير عمل البعثة، فيما واصل حجاج الجمعيات الأهلية رمي الجمرات في أول أيام التشريق، ومن المقرر أن يعود الحجاج المتعجلون إلى مكة المكرمة تمهيدًا لأداء طواف الوداع، بعد انتهاء ثاني أيام التشريف، وتبلغ نسبتهم 50% من إجمالي عدد أعضاء البعثة.

 

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.