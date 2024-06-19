«التضامن» تتوسع في برنامج تكافل وكرامة لأبناء شمال سيناء

كشفت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عن جهود تنمية شمال سيناء، حيث جار العمل عبر آليات مختلفة تستهدف التمكين الاقتصادي عبر المشروعات المتناهية الصغر ومجمعات الإنتاج الصغيرة التي تعمل على سلاسل القيمة وبما يتفق والمتغيرات التي طرأت على المجتمع السيناوي واحتياجاته، حيث تستهدف الجهود تحقيق التنمية الشاملة في سيناء وتنمية المرأة السيناوية، بما تمتلكه من العديد من المهارات.

وعدّدت الوزيرة أوجه التعاون من القرية التراثية بجنوب سيناء وتدخلات بنك ناصر الاجتماعي لدعم مشروع التاكسي الكهربائي من خلال تقديم القروض الميسرة، وما يتم من توسع ببرنامج تكافل وكرامة وبرامج الحماية للعمالة غير المنتظمة.

وزارة التضامن

وناقشت مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر تطور مرصد «وعي» الذي تتعاون فيه الوزارة مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والذي يستهدف قياس مستوى وعي الأسر واتجاهاتها ومعارفها بشأن قضايا برنامج «وعي»، كما يستهدف قياس المستوى الاقتصادي والاجتماعي للأسر دوريا، علما بأنّ البيانات التي يتم استيفاؤها للمرصد يتم جمعها من خلال 15 ألف رائدة مجتمعية ومجموعة من الباحثين الميدانيين الذين يعقدون زيارات ميدانية ويجمعون البيانات دوريا.

ولفتت إلى حرص الوزارة على دعم قدرات المجتمع المدني، وتنفيذ مشروعات التمكين الاقتصادي والتي تستهدف النساء بصفة خاصة والأسر الأولى بالرعاية بصفة عامة.