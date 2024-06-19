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«معلومات الوزراء»: حديقة الأزهر بين أفضل 60 مكانا في العالم (فيديو)

كتب:

بسمة عبدالستار
01:16 م | الأربعاء 19 يونيو 2024
حديقة الأزهر- صورة أرشيفية

حديقة الأزهر- صورة أرشيفية

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، فيديو يسلط الضوء على حديقة الأزهر، إذ تعد تحفة خضراء تُزين القاهرة، من أفضل حدائق العالم.

وأشار المركز إلى أن حديقة الأزهر افتتحت للجمهور في عام 2005، وهي بمثابة وجهة مثالية لقضاء وقت ممتع وسط الطبيعة الخلابة، ومكان  يلتقي فيه التاريخ والثقافة والطبيعة، والتي تتميز بالمساحات الخضراء التي توفر الراحة والهدوء للجمهور.

وأشار المركز إلى أن تصميم الحديقة المعماري مستوحي من الحدائق الإسلامية التاريخية، وتستقبل الجمهور على مدار الأسبوع، وجرى إدراجها كواحدة من أفضل 60 مكانا في العالم.

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بقلم بسمة عبدالستار