توافد كبير على حديقة الأزهر في ثالث أيام عيد الأضحى (فيديو)

رصدت أميرة قمر مراسلة «إكسترا نيوز» من حديقة الأزهر الشريف مظاهر الاحتفال بالعيد الأضحى في اليوم الثالث للعيد، موضحة أنَّ الزائرين يتوافدون بشكل كبير إلى الحديقة التي تفتح أبوابها في تمام الساعة 9 صباحاً وتغلق الساعة 8 مساءً.

جاء ذلك وفق ما عرضه برنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، تقديم الإعلاميين باسم طبانة ومروة فهمي، في تقرير تلفزيوني بعنوان «من حديقة الأزهر مظاهر الاحتفال بثالث أيام عيد الأضحى المبارك».

وأضافت مراسلة «إكسترا نيوز» خلال رسالة على الهواء أنَّ حديقة الأزهر واحدة من أجمل وأكبر الحدائق الترفيهية في مصر أو ربما في الشرق الأوسط بأكمله، موضحة أنَّ حديقة الأزهر شيدت على مساحة شاسعة جداً تجاوزت 80 فدانًا، مشيرة إلى أنَّ أغلب مساحتها خضراء لذلك تعد مقصد رأسًا وهامًا للزوار أفرادًا عائلات خاصة في أيام الأعياد.