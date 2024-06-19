توافد المواطنين على حديقة الأزهر في رابع أيام العيد (فيديو)

رصدت أميرة قمر مراسلة «إكسترا نيوز» مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى في حديقة الأزهر في رابع أيام العيد، موضحة خلال تقرير تلفزيوني بعنوان «من حديقة الأزهر مظاهر الاحتفال برابع أيام عيد الأضحى المبارك» أنَّ الزائرين يتوافدون بشكل كبير إلى الحديقة من مختلف الشرائح والأعمار، في تقرير تلفزيوني بعنوان «من حديقة الأزهر مظاهر الاحتفال برابع أيام عيد الأضحى المبارك».

مظاهر الاحتفال في حديقة الأزهر

وأضافت أنَّ حديقة الأزهر الشريف بها عنصر جذب يتمثل في متحف الطفل ومسرح الطفل، ما يسمح بوجود الأطفال بكثافة، مشيرة إلى أن هذا يسمح بوجود العديد من الفعاليات الترفيهية والتعليمية والفنية والعروض المسرحية الخاصة بالأطفال.

وأشارت إلى أن هذه الحديقة عامل جذب للأسرة المصرية على وجه التحديد والأفراد من فئة الشباب سواء ذكور أو إناث، موضحة أن أكبر عامل جذب لهم يتمثل في المساحات الخضراء الكبيرة من نباتات وزهور وأشجار، بالإضافة إلى البرجلات الخشبية المتاحة لاستراحة الزوار.