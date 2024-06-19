«الأرصاد» تكشف طقس أول يوم في فصل الصيف.. يبدأ غدا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس أول أيام الصيف، والذي سيبدأ غدا، متوقعة استقرار درجات الحرارة مع ارتفاعات طفيفة على بعض المناطق، إذ ترتفع درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري إلى 38 درجة بدلا من 37 درجة مئوية اليوم، وترتفع على جنوب سيناء إلى 42 درجة بدلا من 40 درجة تشهدها المنطقة اليوم.

وتشهد البلاد غدا طقسا شديد الحرارة خلال النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، يكون حارا على السواحل الشمالية، أما خلال الليل فيكون الطقس مائلا للحرارة على معظم الأنحاء، حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، كما يتوقع أن تنشط حركة الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد خلال فترات متقطعة.

درجات الحرارة الخميس

وتأتي درجات الحرارة غدا الخميس أول أيام فصل الصيف كالتالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 درجة والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 42 درجة والصغرى 30 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 درجة والصغرى 30 درجة مئوية.