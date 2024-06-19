حالة الطقس اليوم.. نشاط للرياح في عدة المناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد اليوم، طقسا شديد الحرارة خلال النهار، حارا على السواحل الشمالية، وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة الكبرى بين 25 درجة للصغرى و37 درجة مئوية للعظمى.

حالة الطقس اليوم

وتشهد معظم الأنحاء اليوم طقسا شديد الحرارة نهارا، أما خلال الليل فيكون الطقس مائلا للحرارة على أغلب الأنحاء، معتدلا على السواحل الشمالية، حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، كما يُتوقع أن تنشط حركة الرياح على معظم الأنحاء خلال فترات متقطعة.

وتشير الهيئة إلى أن درجات الحرارة تصل إلى أعلى ارتفاع لها على محافظات جنوب الصعيد تتخطى حاجز الـ45 درجة مئوية، وكذلك على جنوب سيناء، إذ تصل الحرارة عليها إلى 40 درجة مئوية.

درجات الحرارة اليوم

وتأتي درجات الحرارة اليوم وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 درجة والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 درجة والصغرى 29 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 درجة والصغرى 31 درجة مئوية.