الأمواج المرتفعة تخطف فتاة روسية من الشاطئ.. «مفقودة منذ 72 ساعة»

حادث مأساوي، بات حديث وسائل الإعلام العالمية، ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الأيام الماضية، بعد أن جرفت الأمواج امرأة شابة داخل البحر خلال عاصفة في مدينة سوتشي الروسية في 16 يونيو.

الحادث التقطته إحدى الكاميرا وجرى تداوله على نطاق واسع، أظهر زوجين وهما يسيران على الشاطئ ممسكين أيدي بعضهما ويستمتعان بوقتهما قبل أن تطيح بهما الأمواج القوية.

وبعد لحظات، تمكن الرجل من الخروج من المياه، محاولا الإمساك بزوجته، لكن لم اختفت المرأة بعد أن جرفتها المياه مرة أخرى إلى البحر بسبب التيار القوي، وحتى نهاية الفيديو، ظل الرجل يبحث عن شريكته ولكن دون جدوى.

فتاة تختفي داخل البحر.. مفقودة منذ 3 أيام

ثلاثة أيام مرت على الحادث، وسط محاولات رجال الإنقاذ تحديد مكان الفتاة، بحسب موقع «free press journal»، الذي كشف أن الزوجان كانا في عطلة بمدينة ليبيتسك في روسيا.

«شوهد الزوجان وهما يتجهان إلى حافة الماء عندما جاءت أمواج هائلة وابتلعت المرأة داخل البحر، وهي شابة تبلغ من العمر 20 عامًا»، هكذا كشف التقرير، مؤكدا أن الرجل حاول إنقاذها ولكن بعد فوات الأوان.

محاولات لانتشال فتاة التهمها البحر في روسيا

وأضاف التقرير: «لم يأتي البحث عن الفتاة بأية نتائج حتى الآن، بينما كتب لواء البحث والإنقاذ الإقليمي الجنوبي في المدينة أن العمل مستمر، ووسع رجال الإنقاذ نطاق بحثهم من شاطئ ريفييرا إلى منطقة مامايكا الصغيرة».

وأثار المقطع الذي انتشر بشكل كبير على موقع التدوينات القصيرة «X» جدلا واسعا، حيث لاقى الزوج تعاطفا كبيرا بعد أن فقدان زوجته في لمح البصر دون العثور عليها حتى الآن.