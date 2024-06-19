تداول 74 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر أنّ إجمالي عدد السفن على أرصفة مواني الهيئة 10 سفن، وجرى تداول 74 ألف طن بضائع و267 شاحنة و52 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 72 ألفا و500 طن بضائع و213 شاحنة و49 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 1500 طن بضائع و54 شاحنة و3 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة RISING LION وعلى متنها 63 ألف طن قمح أوكراني قادمة لصالح هيئة السلع التموينية، واتخذت الجهات المختصة في الميناء اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريعها.

كما استقبل ميناء الزيتيات السفينة ALMA MARINE وعلى متنها 9 آلاف طن سولار قادمة من ميناء مارسين بتركيا، وشهد ميناء نويبع تداول 2000 طن بضائع و267 شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين آيلة وآور، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 393 راكبا بموانيها.