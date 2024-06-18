فريق محميات البحر الأحمر يشن حملات تفتيشية مفاجئة خلال إجازة عيد الأضحى

نفذت محميات البحر الأحمر حملات تفتيشية ودوريات بحرية مفاجئة خلال عيد الأضحى المبارك، ضمن حرصها على الحفاظ على البيئة البحرية، وذلك بتوجيهات من ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

تأتي هذه الحملات التفتيشية ضمن حرص وزارة البيئة على حماية البيئة البحرية والحفاظ على سلامة الزوار، لضمان قضاء عطلة عيد الأضحى المبارك بأمان واستمتاع في محميات البحر الأحمر.

تستهدف الحملات رصد التزام الرحلات السياحية بزيارة المحميات وممارسة الأنشطة البحرية بشكل آمن، مع مراعاة حماية الموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة البحرية، والتأكد من تواجد المنقذين ووسائل الإنقاذ والدعم في جميع المناطق، مع التأكد من عدم وجود أي مخالفات، وتنفيذ دوريات بحرية على ساحل المحمية للتأكد من عدم وجود تجاوزات، مع مراقبة اللوحات الإرشادية والعلامات التحذيرية.

لم يتمّ رصد أي مخالفات في شاطئ عام 4، وشاطئ العائلات 2، وشاطئ النادي الاجتماعي، فيما تم ضبط مخالفة صيد داخل محمية وادي الجمال واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

ازدياد أعداد الزوار

شهدت المحميات خاصةً وادي الجمال إقبالًا كبيرًا من الزوار المصريين والعرب والأجانب خلال ثاني أيام العيد.

جهود مكثفة لضمان عطلة آمنة

وتواجد باحثي البيئة والمراقبين حرصًا على سلامة الزوار ومساعدتهم على الاستمتاع بتجربة مميزة في المحميات، وجرى رفع درجة الاستعداد وتعزيز الإمكانيات في المحميات لتوفير تجربة سياحية فريدة للزائرين خلال عطلة عيد الأضحى.