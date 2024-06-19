سعر الدولار الأمريكي في البنوك اليوم الأربعاء 19-6-2024

استقر سعر الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 19-6-2024 في البنوك خلال منتصف التعاملات اليومية، وترصد السطور التالية سعر الدولار الأمريكي وفق عدد من مواقع البنوك عبر الإنترنت.

سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 47.77 جنيه للبيع، و47.63 جنيه للشراء.

سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو 47.76 جنيه للبيع، و47.66 جنيه للشراء.

سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر

سجل سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر نحو 47.76 جنيه للبيع، و47.66 جنيه للشراء.

سعر الدولار الأمريكي في بنك القاهرة

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة نحو 47.66 جنيه للبيع، و47.76 جنيه للشراء.