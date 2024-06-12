آخر تحديث.. سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 12-6-2024، حالة من الاستقرار في مختلف البنوك المصرية، خلال منتصف التعاملات اليومية.

وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك، وفقا لآخر تحديثات أعلنتها مواقع البنوك عبر الإنترنت.

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري حوالي 47.62 جنيه للبيع، و47.48 جنيه للشراء.

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري حوالي 47.58 جنيه للبيع، و47.68 جنيه للشراء.

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر حوالي 47.74 جنيه للبيع، و47.64 جنيه للشراء.

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة حوالي 47.65 جنيه للبيع، و47.75 جنيه للشراء.