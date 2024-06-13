شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 13-6-2024 حالة من الاستقرار في مختلف البنوك ببداية التعاملات اليومية، وترصد السطور التالية سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك، وفق آخر تحديثات أعلنتها مواقع البنوك عبر الإنترنت.

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 47.62 جنيه للبيع، و47.48 جنيه للشراء.

سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو 47.58 جنيه للبيع، و47.68 جنيه للشراء.

سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر

سجل سعر صرف الدولار الأمركي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 47.74 جنيه للبيع، و47.64 جنيه للشراء.

سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك القاهرة

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة نحو 47.65 جنيه للبيع، و47.75 جنيه للشراء.