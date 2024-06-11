سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 11-6-2024

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء11-6-2024 حالة من الاستقرار في البنوك خلال بداية التعاملات اليومية، إذ سجل نحو 47.66 جنيه للبيع، و47.52 جنيه للشراء في البنك المركزي المصري.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، وفق آخر تحديثات أعلنتها عددًا من مواقع القطاع المصرفي عبر الإنترنت.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 47.66 جنيه للبيع، و47.52 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو 47.61 جنيه للبيع، و47.71 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 47.64 جنيه للبيع، و47.54 جنيه للشراء.

سعر صرف الدولار في بنك القاهرة

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة نحو 47.64 جنيه للبيع، و47.74 جنيه للشراء.