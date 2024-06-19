وفاة ابنة شقيق الفنان عبد الوهاب خليل.. وتشييع الجنازة في كفر الشيخ اليوم

توفيت في الساعات الأولى من صباح اليوم، ماجدة أبو العلا خليل، ابنة شقيق الفنان الراحل عبد الوهاب خليل، عن عُمر يُناهز الـ60 عامًا بعد صراع مع المرض.

تشييع جنازة ابنة شقيق الفنان عبد الوهاب خليل

وشيع أهالي مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، جثمان الراحلة، إذ جرى تأدية صلاة الجنازة عليها عقب صلاة الظهر بمسجد الجبانة ببيلا، ووُريت الثرى بمقابر الأسرة ببيلا، وسط حالة من الحُزن الشديد التي انتابت أسرتها.

موعد عزاء الراحلة

ومن المقرر أنّ تتلقى أسرة الفنان الراحل عبد الوهاب خليل، العزاء في وفاة ابنة شقيقه، بمضيفة المعداوي بمدينة بيلا عقب صلاة العصر اليوم.

ومن جهته، أكد عبد الله رزق أحد أقارب المتوفاة لـ«الوطن»، أنّ ماجدة أبو العلا خليل ابنة الشقيق الأكبر للفنان الراحل عبد الوهاب خليل، توفيت بعد صراع مع المرض، لافتًا إلى أنّها كانت تتمتع بالطيبة وحُسن الخلق ومحبوبة من الجميع، داعياً الله أنّ يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.