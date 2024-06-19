«الزراعة»: تخصيص مبيدات حشرية للبادرات الأولى لمحصول القطن

أعلن الدكتور أحمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، تخصيص مبيدات آفات البادرات الأولى لمحصول القطن للمحافظات القطنية، وتخصيص مبيدات دودة ورق القطن وديدان اللوز لبعض المحافظات، بالإضافة إلى تخصيص باقي المساحات تدريجيًا، كما أنها تراجع باستمرار تواجد مبيدات دودة الحشد الخريفية.

وقال خلال متابعة المحاصيل الصيفية ومدى تأثرها بالآفات المختلفة في محافظات بني سويف القليوبية والإسماعيلية والبحيرة، إن هناك تنبيهات مشددة للجان التابعة للإدارة العامة وإدارات المناطق التابعة للإدارة المركزية لمكافحة الآفات والمرور على الزراعات خلال إجازة عيد الأضحى.

تخصيص مبيدات آفات

وأكد أن الإدارة في حال مراجعة دائما لباقي المحاصيل والخضروات وأشجار الفاكهة، للوقف على الآفات ومدى تطورها، خصوصًا في ظل الظروف المناخية الحادة، وأن الحالة العامة للزراعات مطمئنة.