البرازيل تبحث استيراد القطن المصري طويل التيلة.. وتصدير القصير لمصر

استقبل الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، ممثلي شركة إيجيكوت للتجارة الدولية لتجارة الاقطان، ومسؤولي جمعية مزارعي القطن بدولة البرازيل.

وناقش الوفد خلال اللقاء، أوجه التعاون بين الجانب المصري والبرازيلي، في مجال تبادل الخبرات، كما ألقى رئيس مركز البحوث الزراعية الضوء على التطور الكبير، ومدى اهتمام القيادة السياسية لجمهورية مصر العربية، بتطوير قطاع الغزل والنسيج، مشيرًا إلى أن هذا التطوير سيؤدي إلى زيادة الطلب علي الأقطان طويلة وقصيرة التيلة.

كما أوضح أن مركز البحوث الزراعية، يبحث سبل التعاون مع الجانب البرازيلي في مجال الأبحاث العلمية والتطبيقية، خاصة المحاصيل الحقلية، والأبحاث الخاصة بالمحاصيل البستانية والإنتاج الحيواني.

بحث سبل الاستثمار في مجال الأقطان بين الجانبين

طالب الجانب البرازيلي، بأن يورد الجانب المصري الاقطان طويلة التيلة، واستيراد الأقطان قصيرة التيلة من الجانب البرازيلي، وكذلك بحث سبل الاستثمار في المجال بين الجانبين.

وأكد رئيس جمعية مزارعي القطن البرازيلي، ضرورة الاهتمام بذلك، وأنه سيعمل من الآن على تطوير البحث العلمي بين الجانبين.

واقترح الجانب البرازيلي، أن يكون معهد بحوث الأقطان في ولاية ماتو جروسو بدولة البرازيل، نقطه التواصل مع مركز البحوث الزراعية والبرازيل، حيث تعتبر ولاية ماتو جروسو من الولايات الرائدة في مجال الأقطان.

مصر المعبر الرئيسي للدول الأفريقية

اقترح أن يكون التعاون أيضا على المستوي الإقليمي، بحيث تعتبر مصر هي المعبر الرئيسي للدول الأفريقية، كما وجه رئيس جمعية مزارعي الاقطان البرازيلي، دعوة رسمية إلى الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، لحضور معرض لمزارعي القطن في البرازيل، الذي يعد فرصة لتبادل الخبرات بين الجانبين المصري والبرازيلي، خلال شهر سبتمبر المقبل.