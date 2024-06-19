«التعليم»: بدء تصحيح المواد غير المضافة للمجموع بامتحانات الثانوية العامة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنَّ أعمال كنترول الرصد لتصحيح امتحانات الثانوية العامة انطلقت اليوم بعد الانتهاء من استعدادات الكنترول المركزي بمدينة السادس من أكتوبر، للتقدير الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة.

وأضافت وزارة التعليم أنَّ تصحيح المواد غير المضافة للمجموع «التربية الدينية والوطنية والاقتصاد والاحصاء» بدأ اليوم، وهي المواد التي أداها الطلاب الأسبوع الماضي وفقًا للجداول المعلنة والمعتمدة رسميًا من الدكتور رضا حجاري وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 22 يونيو بالمواد الأساسية

وأشارت وزارة التعليم إلى أنَّه سيتمّ استئناف امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 22 يونيو بالمواد الأساسية، إذ سيؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي الشعبتين العلمية والأدبية الامتحان في مادة اللغة العربية بنظام البابل شيت أوبن بوك، وسيتمّ تسليم الطلاب كتيب المفاهيم مع ورقة الأسئلة مع بداية الامتحانات.

تجهيز القاعات المخصصة

وتابعت أنَّه تمّ تجهيز القاعات المخصصة تمهيدا لاستقبال أوراق الإجابة، إذ أنَّه من المقرر أن يبدأ يوم الأحد المقبل مدخلو البيانات بالكنترول المركزي بأكتوبر بالعمل على تنقية وتدقيق بيانات طلاب الثانوية العامة ومراجعة تظليل أرقام جلوس الطلاب في ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية.