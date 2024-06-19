لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع امتحان اللغة العربية؟

وجّه الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي، نصائح لطلاب الثانوية العامة بشأن كيفية التعامل مع امتحان اللغة العربية المقرر أن يؤديه الطلاب السبت المقبل وفقا للجداول المعلنة، حيث أوضح أنّ امتحان اللغة العربية بـ80 درجة، ما يعادل 20% من المجموع الكلي للدرجات.

وعدّد الخبير التربوي نصائحه للطلاب، كما يلي.

- التركيز في حل كل سؤال وعدم إضاعة أي درجات قدر الإمكان

- التركيز على الأسئلة ذات الدرجات الأكبر وحلها بشكل صحيح حيث يوجد 32 سؤالا موضوعيا مخصص لكل واحد درجة واحدة، و19 سؤالا موضوعيا مخصص لكل واحد درجتين، ما يعني أنّ الدرجات المخصصة لها 38 درجة، 4 أسئلة مقالية مخصص لـ3 منها درجتين، وسؤال واحد فقط منها 4 درجات.

- أن يضع الطالب في اعتباره أنّ الدرجات المخصصة لـ3 أسئلة مقالية هي درجتين فقط، ما يساوي درجات 19 سؤالا موضوعيا.

- مراجعة وإجابة فروع اللغة العربية المخصص لها درجات أكبر في الامتحان.

- الاستعانة بكتيبات المفاهيم للمساعدة على تذكر المفاهيم المصطلحات التي لا يتذكرها أو لديه شكوك حولها.

- بدائل الإجابة لكل سؤال قد تكون متشابهة في ظاهرها ومع ذلك تكون مختلفة، لذا يجب التأني والتفكير قبل الإجابة والبدء بحل الأسئلة السهلة.

. على الطالب النظر الى الاسئلة المقالية بشكل سريع في البداية لأنها لن تستغرق منه وقتا طويلا في قرائتها، لتحديد ما

- تحديد الأسهل والأصعب في الأسئلة المقالية التي قد تستغرق وقتا طويلا في قراءتها لتحديد أولوية الإجابة وعدم تضييع الوقت.

- الإجابة على الأسئلة المقالية في حدود المساحة المخصصة لكل سؤال دون إفراط أو تفريط، خاصة أنّ درجات كل سؤال من 3 أسئلة بها تساوي درجات كل سؤال من 19 سؤالا موضوعيا.

- إرجاء الأسئلة الصعبة حتى نهاية الامتحان.

- عدم ترك أسئلة دون إجابة حتى لو اضطر الطالب لتخمين الإجابة الصحيحة لأي سؤال.

. المراجعة الدقيقة للإجابات قبل تسليمها.