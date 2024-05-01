بسبب الحالة الجوية الخطيرة.. وزارة التعليم بالإمارات تفعل نظام الدراسة عن بعد

تعيش مختلف المحافظات في الإمارات المتحدة حالة غير مستقرة من الطقس، نتيجة وجود كمية كبيرة من المنخفضات الجوية والرياح الشديدة، التي تسببت في انتشار السيول والأمطار الرعدية في عدة مناطق متفرقة من البلاد.

تعطل الحياة الدراسية في الإمارات بسبب الطقس

وحفاظا على حياة الأطفال والتلاميذ، قررت وزارة التربية والتعليم بالإمارات تفعيل نظام الدراسة عن بعد، وجاء ذلك بناء على توصية من قبل وزارة الداخلية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

تحويل عمل المؤسسات الحكومية والخاصة عبر الأونلاين

وبسبب توقعات المركز الوطني للأرصاد في الإمارات بوجود سيول وأمطار رعدية الأيام المقبلة، تم تفعيل نظام العمل «عن بعد» لمختلف المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ليومي الخميس والجمعة، باستثناء الوظائف الحيوية التي تحتاج إلى الحضور الفعلي، فضلا عن التي تختص بمعالجة المشاكل الناتجة عن المنخفضات الجوية، وذلك وفقا للقرار الذي اتخذته السلطات المختصة على المستوى الاتحادي وقادة فرق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلية، بحسب ما نشره المركز الوطني للأرصاد.

الأرصاد الجوية تحذر من الطقس في الإمارات

كما كشف المركز الوطني للأرصاد، أن الإمارات ستتعرض بداية من مساء الأربعاء مرورا بيوم الخميس، إلى هطول كميات كبيرة من الأمطار الغزيرة على مناطق متفرقة مصحوبة بالبرق والرعد، موضحا أن يومي الجمعة والسبت، ستنخفض كميات السحب مع استمرار فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق الجنوبية والشرقية.

ومن جانبها، اتخذت وزارة الداخلية قرارا بالتنسيق مع هيئة الطوارئ والأزمات، ينص على ضرورة إغلاق كافة الطرق المؤدية إلى مناطق جريان الأودية وتجمعات المياه والسدود خلال فترة الحالة الجوية.

وناشدت الوزارة المواطنون، بأهمية اتباع التعليمات والتحذيرات التي تنشرها الصفحات الرسمية المختصة بالأرصاد الجوية، لعدم وقوع أي حوادث أو إصابات خطيرة.