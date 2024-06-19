«الأوقاف» تطلق برنامج «لقاء الجمعة» للأطفال في 27 مسجدا بالمحافظات

تطلق وزارة الأوقاف برنامج «لقاء الجمعة للأطفال»، وذلك ضمن حرص وزارة الأوقاف علي غرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية بين الأطفال، وإيمانًا منها بأهمية بناء وعي الطفل بناءً صحيحًا، واستمرارًا لجهود الوزارة في الاهتمام بالنشء.

وينطلق برنامج «لقاء الجمعة للأطفال» عقب صلاة الجمعة من كل أسبوع بالمساجد الكبرى بالمديريات في 27 مسجدًا كل يوم جمعة، بواقع مسجدٍ واحدٍ في كل محافظة بالتناوب بين مناطقها وإداراتها، وبمشاركة قيادات الأوقاف فيها، وسيكون لقاء الجمعة المقبلة 21 يونيو 2024.

لقاء الجمعة للأطفال

وجاءت خريطة مساجد برنامج «لقاء الجمعة للأطفال» التي أعلنتها وزارة الأوقاف كما يلي: