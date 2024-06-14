«الأوقاف» توجه بتخصيص أماكن للسيدات بالمساجد والساحات لأداء صلاة عيد الأضحى

أكد الدكتور هشام عبدالعزيز علي، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، التنبيه بتخصيص أماكن للسيدات لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك سواء في المساجد والساحات، بإشراف فرق من الواعظات، بجانب المتطوعين والمتطوعات للإشراف وتهيئة الأماكن وتنظيمها؛ لتخرج الصلاة بشكل حضاري كالعادة.

خطبة عيد الأضحى

وأضاف «علي»، خلال مداخلة ببرنامج «كل الزوايا»، المذاع على قناة «أون»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أنه جرى نشر خطبة عيد الأضحى المبارك على موقع وزارة الأوقاف الإلكتروني، وتم التنبيه على الأئمة بالتخفيف في صلاة العيد: «العيد لإضفاء البهجة والسرور، والدعوة فيه للتكافل والتعاون وصلة الأرحام وتذكر أيام الله العظيمة».

خطبة الجمعة

وعن واقعة استنكار أحد الأئمة بخطبة الجمعة من اتخاذ بعض الشباب محمد صلاح قدوة لهم، طلب رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف من مقدمة البرنامج إرسال اسم المسجد الذي ألقى فيه هذا الإمام الخطبة، مردفًا: «خطبة الجمعة اليوم تحدثت عن خطبة حجة الوداع، كونها رسالة من الرسول ليس للمسلمين فقد بل للإنسانية».