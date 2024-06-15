«الأوقاف»: خطبة العيد لا تتعدى 10 دقائق.. وتوجيه بالتخفيف على المصلين

قال الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إنه منذ الأسبوع الماضي تم تشكيل غرفة علميات لمتابعة استعدادات الساحات والمساجد المخصصة لصلاة العيد في المحافظات، مفيدا بأنه تم تجهيز أكثر من 6 آلاف ساحة بخلاف المساجد.

لا يجوز شرعا للمرأة تصلي بجوار الرجل

وأضاف عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة «الحياة»، أنه يتم تنسيقها بين مديريات الأوقاف والجهات المسؤولة في المحافظات لاستيعاب المصلين وفرشها، مشيرا إلى أنهم وجهوا بتوفير أماكن للسيدات حتى تكون مهيئة لصلاتهن، موضحا أنه لا يجوز شرعا للمرأة الصلاة بجوار الرجل وفي إشارات لتنظيم أماكن الصلاة.

هناك تنبيه على الخطباء بعدم التطويل

وأشارعبد العزيز إلى أن هناك تنبيها على الخطباء بعدم التطويل في خطبة صلاة عيد الأضحى والتخفيف على المصلين والخطبة حد أقصى لا تتعدى 10 دقائق، موضحا أنهم سيعطون رسالة من خلال الخطبة أن يكون الناس إيجابيين ويكون هناك تكافل وتعاون وإحياء للسنة النبوية.