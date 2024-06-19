تنسيق الهندسة 2024.. النقابة تطالب بتقليل العدد وترفض قيد هذه الفئة

كشف المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين عن تحرك جديد للنقابة في ملف التعليم الهندسي يشمل محورين هامين الأول يخص تنسيق كليات الهندسة 2024، من خلال تجديد الطلب لوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات على قصر القبول على 22 ألفًا و500 طالب هذا العام في كل التعليم الهندسي سواء حكومي أو خاص أو معاهد، والثاني يتعلق بعدم قيد الحاصلين على شهادة الدبلوم في التعليم الهندسي دون الحصول على شهادة المعادلة.

تنسيق كليات الهندسة 2024

وبخصوص تنسيق كليات الهندسة 2024، أوضح «النبراوي» في تصريح خاص لـ«الوطن» أنَّ النقابة أرسلت خطابًا لوزارة التعليم العالي تطلب فيه ألا يتمّ قبول أكثر من 22 ألفًا و500 طالبًا من الحاصلين على الثانوية العامة في التعليم الهندسي، كاشفًا أنَّ النقابة لم يصلها ردّ حتى الآن بخصوص هذا الموضوع.

وتابع نقيب المهندسين: «لدينا طوابير من البطالة منتشرة ويعاني منها كل المهندسين لذلك متمسكين بأن الحد الأقصى 22500 وهذا بناء على الاتفاقيات التي تمت مع وزارة التعليم العالي في اللقاءات الموثقة التي تمت من سنتين ووعدوا بأنَّه لن يصل عدد القبول إلى 25 ألف وهو ما لم يحدث، وسنوجه خطابًا للوزارة بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك».

شهادة المعادلة

وواصل «النبراوي» حديثه عن المحور الثاني قائلا: نتحرك في إطار القانون ونقول إن دخول الدبلومات الفنية بشهادة الدبلوم في التعليم الهندسي بشكل عام دون الحصول على معادلة الدبلوم مع الثانوية العامة أمر مخالف تمامًا للقانون وقرارات المجلس الأعلى للجامعات، ونُحمّل المجلس كل التبعات التي نتجت عن هذا الإجراء غير القانونية، والنقابة لن تقبل في عضويتها هؤلاء الشباب وهو ما يعرضهم إلى مشاكل كبيرة، لأنّه بعد دراسة المعهد والكلية لا نستطيع تسجيله لأنّه لم يحصل على معادلة الثانوية العامة شعبة علمي رياضة».