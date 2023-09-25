تنسيق كليات الهندسة لطلاب الثانوية الفنية «نظام 5 سنوات» في المحافظات

أعلن مكتب التنسيق، خلال الساعات الماضية تنسيق كليات الهندسة 2023 من دبلوم صناعي نظام 5 سنوات في جميع المحافظات، حيث جاءت أقل درجة للقبول في كلية هندسة جامعة سوهاج بمجموع 95.83%، بينما جاءت أعلى درجة في كلية هندسة بترول وتعدين جامعة السويس بمجموع يبلغ 98.40%.

وتستعرض «الوطن» تنسيق كليات الهندسة 2023 من دبلوم صناعي نظام 5 سنوات في جميع المحافظات والتي أعلنها مكتب التنسيق.

هل كلية الهندسة متاحة لخريجي دبلوم فني صناعي؟

ويوجد كلية هندسة لخريجي دبلوم فني صناعي بنظامي الـ3 والـ5 سنوات، والتي تم التنسيق لها من خلال مكتب التنسيق مثل الثانوية العامة، كما يوجد معاهد عليا للهندسة سواء حكومية أو خاصة.

تنسيق كليات الهندسة 2023 من دبلوم صناعي

وبحسب مكتب التنسيق فإنّ تنسيق كليات الهندسة 2023 من دبلوم صناعي نظام 5 سنوات في جميع المحافظات جاء كالتالي:

- كلية هندسة بترول و تعدين السويس.. 98.40%.

- كلية الهندسة جامعة دمنهور.. 97.45%.

- كلية هندسة السويس.. 97.20%.

- كلية هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف.. 96.89%.

- كلية هندسة كفر الشيخ.. 96.70%.

- كلية هندسة القاهرة.. 96.70%.

- كلية هندسة بنها بشبرا.. 96.60%.

- كلية هندسة الطاقة أسوان.. 96.55%.

- كلية هندسة حلوان.. 96.50%.

- كلية هندسة طنطا..96.50%.

- كلية هندسة قناة السويس بالإسماعيلية.. 96.50%.

- كلية هندسة الإسكندرية.. 96.42%.

- كلية هندسة حلوان بالمطرية.. 96.33%.

- كلية هندسة المنوفية بشبين الكوم.. 96.30%.

- كلية هندسة الزقازيق.. 96.17%.

- كلية هندسة بنها.. 96.17%.

- كلية هندسة المنصورة.. 96.11%.

- كلية هندسة عين شمس.. 96.11%.

- كلية هندسة الفيوم.. 96.06%.

- كلية هندسة جنوب الوادي.. 96.06%.

- كلية هندسة المنيا.. 96%.

- كلية هندسة دمياط.. 96%.

- كلية هندسة بور سعيد.. 96%.

- كلية هندسة بني سويف.. 95.94%.

- كلية هندسة أسوان.. 95.94%.

- كلية هندسة أسيوط.. 95.87%.

- كلية هندسة سوهاج.. 95.83%.

كليات ومعاهد هندسة خاصة تقبل دبلوم صنايع

وفيما يخص الكليات والمعاهد العليا للهندسة الخاصة والتي تقبل دبلوم صنايع فإنّها جاءت كالتالي:

العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس.. 94.94%.

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ.. 94.78%.

معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات.. 94.70%.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا.. 94.67%.

معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات.. 94.60%.

معهد عالي هندسه 6 اكتوبر بمصروفات.. 94.17%.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج.. 93.95%.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالاسكندرية.. 93.95%.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة.. 93.94%.

معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات.. 93.94%.

المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو.. 93.90%.

معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات.. 93.80%.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر.. 93.78%.

معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم.. 93.70%.

معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا طريق سقارة الهرم.. 93.67%.

الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر.. 93.65%.

معهد القناة العالي للهندسة بالسويس.. 93.65%.

معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية.. 93.50%.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق.. 93.45%.

المعهد العالي للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة بهليوبوليس الجديدة.. 93.45%.

القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة.. 93.40%.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط.. 93.15%.

معهد الجزيرة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم.. 93.00%.

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة.. 92.89%.

معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا بطموه.. 92.85%.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى.. 92.78%.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية.. 92.72%.

عالى هندسة وتكنولوجيا بسوهاج.. 92.70%.

معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية.. 92.61%.

ع.هندسة وتكنوالعبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى.. 92.44%.

معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.. 92.40%.

معهد النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.. 92.40%.

معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.. 92.30%.

المعهد العالي للهندسة ببلبيس.. 92.17%.

المعهد العالي للهندسة الالكترونية بلبيس.. 92.15%.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة.. 92.06%.

مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة.. 92.00%.

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش.. 91.89%.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة – الدقهلية.. 91.83%.

معهد المنصورة العالي للهندسة والتكنولوجيا.. 91.72%